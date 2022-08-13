ВСУ остановили наступление врага на Запорожском направлении

Оборона Украины длится уже 171 день, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n173661-vsu-ostanovili-nastuplenie-vraga-na-zaporojskom-napravlenii.html

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Захисники України зупинили ворожий наступ та відкинули окупантів у напрямку Сторожове — Новосілка.

Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював українські позиції зі ствольної, реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Вугледар, Богоявленка, Новопіль, Залізничне, Гуляйпільське, Ольгівське, Шевченко, Бурлацьке, Новосілка, Дрожнянка, та Новоданилівка.

Також ворог завдав авіаудару в районі Новосілок.

На інших напрямках ситуація така:

на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог обстріляв зі ствольної артилерії території біля Сеньківки і Грем’яча Чернігівської області та Басівки і Кіндратівки Сумської області;

на Харківському напрямку противник продовжив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Харків, Уди, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Великі Проходи, Прудянка, Протопопівка, Петрівка, Старий Салтів, Верхній Салтів, Мосьпанове та Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Мосьпанового;

на Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Долини, Бражківки, Норцівки, Дібрівного, Мазанівки та Богородичного. Ворожа авіація знову діяла біля Залимана;

на Краматорському напрямку противник обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Верхньокам’янського та Григорівки.

Наступальними та штурмовими діями підрозділи противника намагалися просунутися в напрямках Лисичанський НПЗ — Івано-Дар'ївка та Миколаївка — Виїмка. На напрямку Спірне — Івано-Дар'ївка бойові дії тривають;

на Бахмутському напрямку артилерія і танки ворога вражали райони Часового Яру, Берестового, Бахмута, Бахмутського, Переїзного, Соледара, Спірного, Роздолівки, Яковлівки, Вершини та Зайцевого. Авіаудари фіксувалися неподалік Яковлівки, Веселої Долини, Зайцевого, Бахмута та Соледара. Противник вів штурмові дії в напрямках Покровське — Бахмут, Відродження — Вершина, Вуглегірська ТЕС — Зайцеве, успіху не мав, відійшов;

на Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Невельське, Первомайське, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Красногорівка і Новобахмутівка. Літаки штурмової авіації вдарили біля Мар’їнки. Загарбники вели наступальні бої в напрямках Новоселівка Друга — Красногорівка та Спартак — Авдіївка, успіху не мали та відкинуті назад. На напрямках Донецьк — Піски та Новоселівка — Олександропіль бойові дії тривають;

на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли з танків та артилерії в районах Посад-Покровського, Степової Долини та ще 27 населених пунктів.

Ворог намагався вести наступальний бій в напрямку Сухий Ставок — Лозове, успіху не мав, відійшов. Противник завдав авіаційних ударів біля Осокорівки та Андріївки. Продовжував ведення повітряної розвідки БпЛА;

в акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

У Генштабі зазначають, що ворог зосереджує свої зусилля на: