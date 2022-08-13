Последствия ночных обстрелов Харькова, фото: Олег Синегубов

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 серпня, двічі обстріляли Харків.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, котрий також опублікував фото завданих рашистами руйнувань.

Зазначається, що вночі зафіксували такі удари по Харкову:

у Слобідському районі ракета, попередньо С-300, вдарила в тротуар біля коледжу. Вибуховою хвилею пошкодило будівлю;

у Немишлянському районі ракета вдарила в газон перед готельно-ресторанним комплексом. Пошкоджено тролейбуси, легкові авто, вибиті шибки в будинках. Жінкам 74 та 50 років медики надали допомогу на місці.

Також ворог протягом доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони — пошкоджені будинки та господарчі споруди.