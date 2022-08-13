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Последствия ночных обстрелов Харькова, фото: Олег Синегубов
Рашисты ночью дважды обстреляли Харьков (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n173666-rashisty-nochu-dvajdy-obstrelyali-harkov-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 серпня, двічі обстріляли Харків.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, котрий також опублікував фото завданих рашистами руйнувань.
Зазначається, що вночі зафіксували такі удари по Харкову:
- у Слобідському районі ракета, попередньо С-300, вдарила в тротуар біля коледжу. Вибуховою хвилею пошкодило будівлю;
- у Немишлянському районі ракета вдарила в газон перед готельно-ресторанним комплексом. Пошкоджено тролейбуси, легкові авто, вибиті шибки в будинках. Жінкам 74 та 50 років медики надали допомогу на місці.
Також ворог протягом доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони — пошкоджені будинки та господарчі споруди.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізувати 3 цивільних. У Харківському районі поранений чоловік 56 років. У Богодухівському — жінка 84 років, та 13-річний хлопець, він у важкому стані, — зазначив Синєгубов.
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