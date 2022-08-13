«Добровольческий батальон» «Тигр», сформированный на востоке России, фото: российские СМИ

https://racurs.ua/n173665-v-rossii-ne-smogli-sformirovat-dobrovolcheskie-batalony-v-dostatochnom-kolichestve-isw.html

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У російських регіонах не змогли в достатній кількості сформувати «добровольчі батальйони» для війни з Україною, проте оголошують перебільшену інформацію про кількість добровольців.

Це може робиться для того, щоб спонукати більше людей брати участь у кампанії з вербування, вказано у щоденному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Суб'єкти федерації (регіони) продовжують оголошувати про формування нових добровольчих підрозділів, проте російські ЗМІ, ймовірно, спотворюють відсоткове наповнення цих підрозділів, — наголошують в ISW.

На думку інституту, такі «добровольчі» підрозділи, скоріше за все, розгортають розрізнені групи солдатів для посилення конкретних районів, а не розгортають батальйони у повному складі — групи новобранців, яких вдалося зібрати, вирушають одразу після підписання контракту на війну проти України.

Зокрема, ISW з посиланням на опозиційні російські ЗМІ повідомляє про такі випадки:

республіки Дагестан та Калмикія оголосили про формування стрілецьких та мотострілецьких полків у червні, але не надали додаткової інформації після початкового оголошення, що говорить про нездатність сформувати підрозділи чисельністю у полк;

у республіці Татарстан місцева влада заявила, що станом на 23 червня набрано 300 добровольців і визначено 400 потенційних новобранців. Проте офіційні особи Татарстану продовжували рекламувати контрактну службу, попри те, що заявили про завершення формування батальйонів та оголосили про відправку п’яти добровольців із батальйону в Україну;

республіка Карелія також заявила, що набір до місцевих «добровольчих батальйонів» закінчився 15 липня, проте в регіоні, як і раніше, йде активний набір у ці формування. Можливо, Карелія набирає заміну загиблим, хоча доказів цьому немає;

влада Челябінської області заявила, що набрала 514 добровольців, розділивши їх між двома «добровольчими батальйонами», але потім заявила, що тільки 125 новобранців вирушили в Україну;

республіка Марій Ел спочатку вимагала від добровольців наявності попереднього військового досвіду, проте згодом виявилося, що у ці формування зараховують і без нього.