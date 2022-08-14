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Иран продаст рф около тысячи ударно-разведывательных беспилотников
Иран продаст рф около тысячи ударно-разведывательных беспилотниковhttps://racurs.ua/n173704-iran-prodast-rf-okolo-tysyachi-udarno-razvedyvatelnyh-bespilotnikov.htmlРакурс
росія замовила в Ірану близько тисячі ударно-розвідувальних безпілотників. Про це повідомив ліванський журналіст Елайджа Маг'є.
З його слів, москва підписала контракт на придбання дронів після того, як Тегеран поставив країні-агресорці кілька апаратів та тренажер для навчань російських офіцерів. Маг'є вказує, що перші такі безпілотники путінська армія вже застосовувала у війні проти України.
Закупівля безпілотників росією, є важливим показником, що підтверджує якість розвитку промисловості Ірану, якій вдалося зробити найдосконаліші безпілотники. Зокрема такі, як Shahid 129, які можуть літати понад 24 години. Саме це і приваблювало росію, особливо для використання у війні в Україні, — пише журналіст з посиланням на свої джерела в Ірані.
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