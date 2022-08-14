Іран продасть рф близько тисячі ударно-розвідувальних безпілотників

https://racurs.ua/ua/n173704-iran-prodast-rf-blyzko-tysyachi-udarno-rozviduvalnyh-bezpilotnykiv.html

Ракурс

росія замовила в Ірану близько тисячі ударно-розвідувальних безпілотників. Про це повідомив ліванський журналіст Елайджа Маг'є.

З його слів, москва підписала контракт на придбання дронів після того, як Тегеран поставив країні-агресорці кілька апаратів та тренажер для навчань російських офіцерів. Маг'є вказує, що перші такі безпілотники путінська армія вже застосовувала у війні проти України.