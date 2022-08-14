Польша перестанет выдавать визы россиянам

https://racurs.ua/n173705-polsha-perestanet-vydavat-vizy-rossiyanam.html

Ракурс

Польща перестане видавати візи громадянам росії та підтримає заборону видачі шенгенських віз росіянам на загальноєвропейському рівні. Проти такого рішення нині виступають Німеччина та Франція, підтримують його країни Балтії, Чехія, Фінляндія, Данія та Словаччина.

Зараз Варшава працює над концепцією, яка дозволить відмовляти громадянам рф у видачі віз.

Великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди, виступають проти цього. У звʼязку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян російської федерації, Польща працює над новим рішенням — заявив заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик, передає «Польське радіо».

З його слів, Польща виступає за подальший санкційний тиск на росію з боку ЄС, а польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими країнами-членами. Рішення щодо заборони видачі віз очікується в найближчі тижні.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять можливі візові обмеження для громадян росії наприкінці серпня.

Нагадаємо, офіційна Варшава впродовж кількох місяців не видає туристичні візи громадянам рф. У серпні видачу віз росіянам припинила Латвія. Чехії не видає візи росіянам й тимчасовий дозвіл на проживання до кінця березня 2023 року. 11 серпня Естонія закрила кордон для росіян.