Армия рф на Херсонщине устраивает ночные рейды и продолжает готовить «референдум»

https://racurs.ua/n173711-armiya-rf-na-hersonschine-ustraivaet-nochnye-reydy-i-prodoljaet-gotovit-referendum.html

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Воєнні злочинці росії в Херсонській області продовжують підготовку до псевдореферендуму попри спротив місцевого населення. Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Вони (російські окупанти — ред.) стільки вже зробили політичних інвестицій, скажімо так, у Херсонщину, що вже не можуть зупинитися… тому продовжують готуватися до цього шоу. Це у будь-якому випадку не референдум, це… шоу, — цитує чиновника «Укрінформ».

Зі слів Соболевського, окупанти не можуть доповісти у москву, що населення області їх ненавидить. Тому окупанти намагаються підготувати приміщення для «дільничних комісій» і завербувати людей для «картинки».

Окрім цього, у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники знову провели вночі обшуки та затримання.

Вночі вони (воєнні злочинці рф — ред.) знову проводили свої рейди, знову були обшуки… Фактично щодня, кожну ніч така інформація з’являється, що вони по когось приходили, — розповів він.

За його словами, у Херсоні багато співробітників ФСБ, Росгвардії, які нервуються на тлі ударів ЗСУ по логістичних шляхах путінської армії. Тому ворог тероризує мирне населення, проводячи нічні обшуки та затримання. Соболевський зазначив, що окупанти шукають учасників руху опору, партизан і тих, хто допомагає ЗСУ інформаційно. Крім того, інтерес для них становлять учителі, керівники навчальних закладів, лікарі — люди, які відмовляються від співпраці з ворогом.

Також стало відомо, що у селищі Горностаївка окупанти підйомним краном демонтували пам’ятник «До Дня незалежності України» та пам’ятний знак «Борцям за волю та незалежність України».