ВСУ обезвредили разведгруппу у Соледара и отбросила рф от Долины и Спирного

https://racurs.ua/n173715-vsu-obezvredili-razvedgruppu-u-soledara-i-otbrosila-rf-ot-doliny-i-spirnogo.html

Ракурс

Збройні сили України давали відсіч путінській армії, яка впродовж 14 серпня обстрілювала Харківщину, Херсонщину та Миколаївщину, й вела штурмові дії на Донбасі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили штурм у напрямку Долини.

На Краматорському напрямку ворог здійснив спробу ведення розвідки позицій наших військ в районі Серебрянка, зазнав вогневого ураження та ретирувався. З тим самим результатом завершилася спроба розвідки боєм в напрямку Веселого. Противник ризикнув піти на штурм неподалік Спірного та Івано-Дарʼївки. Закінчилося все для окупантів втратами та відступом.

На Бахмутському напрямку українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили розвідгрупу противника у напрямку Соледару, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Загарбники вели наступальні бої в напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого, зазнали втрат та відійшли. В напрямку Бахмута підрозділи противника мали частковий успіх.