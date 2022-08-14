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ЗСУ знешкодили розвідгрупу рф біля Соледара й відкинули від Долини і Спірного

ЗСУ знешкодили розвідгрупу біля Соледара й відкинули рф від Долини і Спірного

14 сер 2022, 19:07
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Збройні сили України давали відсіч путінській армії, яка впродовж 14 серпня обстрілювала Харківщину, Херсонщину та Миколаївщину, й вела штурмові дії на Донбасі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.





На Слов’янському напрямку українські воїни відбили штурм у напрямку Долини.

На Краматорському напрямку ворог здійснив спробу ведення розвідки позицій наших військ в районі Серебрянка, зазнав вогневого ураження та ретирувався. З тим самим результатом завершилася спроба розвідки боєм в напрямку Веселого. Противник ризикнув піти на штурм неподалік Спірного та Івано-Дарʼївки. Закінчилося все для окупантів втратами та відступом.

На Бахмутському напрямку українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили розвідгрупу противника у напрямку Соледару, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Загарбники вели наступальні бої в напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого, зазнали втрат та відійшли. В напрямку Бахмута підрозділи противника мали частковий успіх.

На Авдіївському напрямку противник вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов… На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти вели безуспішні наступальні бої у напрямках Павлівки та Времівки, — додали у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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