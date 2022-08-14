Вивести армію рф з території ЗАЕС закликали москву 42 країни світу

https://racurs.ua/ua/n173714-vyvesty-armiu-rf-z-terytoriyi-zaes-zaklykaly-moskvu-42-krayiny-svitu.html

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Європейський Союз разом з іншими країнами світу звернувся до росії з негайною вимогою забрати своїх воєнних злочинців з території Запорізької АЕС та всієї України.

Ми закликаємо російську федерацію негайно вивести свої військові сили та весь інший неуповноважений персонал із Запорізької атомної електростанції, її найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов’язки в межах міжнародно визнаних кордонів України, — йдеться у заяві, яку оприлюднили на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні.

Країни наголошують, що перебування путінської армії на ЗАЕС створює загрози для її безпечної роботи. До заяви приєдналися усі члени ЄС і Євросоюз як окремий підписант, Норвегія, Британія, США, Канада, Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, Грузія, Молдова, Північна Македонія та Туреччина.

Країни нагадують, що агресія рф проти України є грубим порушенням міжнародного права та Хартії ООН, а контроль москви над ЗАЕС ставить під загрозу принципи ядерної безпеки. Розгортання російських військових та озброєння на території станції — неприйнятне і є ігноруванням принципам безпеки й запобігання ризиків, які усі члени МАГАТЕ зобов’язалися поважати, — наголошують підписанти.

Країни засуджують спроби кремля через дезінформацію виправдати свої протиправні дії в Україні.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав негайно припинити військові дії поблизу найбільшої в Європі атомної електростанції та створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. Водночас росія відкинула заклики ООН про створення демілітаризованої зони.