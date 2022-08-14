Новый тип ракет применила армия рф на Николаевщине - ВСУ

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Обстріл Миколаївської області здійснили воєнні злочинці путінської армії. Як повідомляє Оперативне командування «Південь», армія рф застосувала новий тип ракет — протирадіолокаційний Х-31П.

Вчора ввечері російські військові атакували Миколаївський район. Окупанти випустили з літака Су-35 протирадіолокаційну ракету Х-31П. Внаслідок обстрілу пошкоджені сільськогосподарські площі, інших руйнувань та жертв нема, — повідомили в ОК «Південь».

Зауважимо, що ракета Х-31П не призначена для ударів по будівлях та інших цивільних об'єктах. Це озброєння використовують для знищення радіолокаційних засобів управління систем ППО, зокрема й радіолокаційних систем зенітно-ракетних комплексів середньої та великої дальності.

В самому Миколаєві загарбники обстріляли житлові райони міста, атакували портову інфраструктуру, пошкодили лінії комунікації та промислові об'єкти.

Є дані про імовірне застосування ворогом і протиповітряних ракет С-300, інформація перевіряється. Наразі відомо про одну поранену цивільну особу, — додали в ОК «Південь».

Нагадаємо, вночі ворог двічі обстріляв Нікополь важкою ствольною артилерією 152-го калібру. Внаслідок обстрілів зруйновано п’ять багатоповерхівок, шість приватних будинків, дитячий садок, крамниці, лінію електропередач, газогін, гаражі.