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Ракурс
В танк рф попали воины ВСУ — ему сорвало башню

В танк рф попали воины ВСУ — ему оторвало башню (ВИДЕО)

14 авг 2022, 17:56
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Воєнні злочинці путінської армії намагалася здійснити наступ на позиції однієї із бригад Збройних сил України, щоб вибити наших воїнів та зайти в село в Донецькій області. Відео 14 серпня оприлюднив фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.





Поцілив, напевно, під башту. Від попадання ракети його перевернуло й відкинуло в посадку. Піхотинців порозкидало по тій посадці, наче ганчірки з секонд-хенду. А цей летить на палаючому танку по пшеничному полю метрів вісімдесят, а потім вибух — башту відкидає, — розповів військовий.

Источник: Ракурс


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