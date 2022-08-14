В танк рф попали воины ВСУ — ему сорвало башню

https://racurs.ua/n173712-v-tank-rf-popali-voiny-vsu-emu-otorvalo-bashnu-video.html

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Воєнні злочинці путінської армії намагалася здійснити наступ на позиції однієї із бригад Збройних сил України, щоб вибити наших воїнів та зайти в село в Донецькій області. Відео 14 серпня оприлюднив фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.