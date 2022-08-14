Взрывы раздались в порту оккупированного Бердянска

https://racurs.ua/n173710-vzryvy-razdalis-v-portu-okkupirovannogo-berdyanska-foto.html

Ракурс

Вибухи пролунали в порту окупованого Бердянська 14 серпня. У соцмережах з’явилися фотографії, на яких видно густий дим над узбережжям окупованого воєнними злочинцями росії міста.

Раніше в Оперативному командуванні «Південь» вказали, що зусиллями ракетно-артилерійських підрозділів Збройних сил України за ніч вдалося стратити дев’ятьох рашистів, танк Т-72, самохідну артустановку та бойову машину десанту. Окрім цього, Антонівський автомобільний міст через Херсон остаточно став непроїзним.

Водночас мешканців Херсонщини влада закликала евакуюватися.

Евакуюйтесь. Йде важка зима. Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога, — закликала Ірина Верещук. Наразі з Херсонської області виїхало близько 50% населення.

Нагадаємо, ЗСУ уночі завдали удару по Антонівському мосту на Херсонщині — тепер він остаточно непроїзний.