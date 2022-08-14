Командиры армии рф бегут на левый берег Херсона - ОК «Юг»

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Повне руйнування мостів у Херсонській області та втеча командирів армії воєнних злочинців росії на лівий берег змусить «звичайних» солдат рф «приймати волю ЗСУ» і здаватися в полон. Про це заявила спікер оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Проїзд важкої техніки окупантів та переміщення запасів боєприпасів фактично унеможливили удари Збройних сил України по Антонівському, залізничному та Каховському мостах. Як вказує Гуменюк, керівний склад окупантів у Херсонській області використовує залишки шляхів для евакуації на лівий берег заради своєї безпеки. Водночас «звичайним» військовим рф, які залишаються на правому березі доводиться «ухвалювати рішення долі».

Україна — країна гуманітарна та дотримується норм міжнародного гуманітарного права, тому в полоні їм буде набагато краще, ніж навіть при поверненні до власної країни, — сказала речниця «Півдня».

Вона додала, що коли ситуація з мостами під Херсоном проясниться остаточно, для окупантів це означатиме безвихідь.

Навіть якщо вас з’їли, у вас є два виходи. Але в цій ситуації їм доведеться прийняти волю ЗСУ. Якщо вони складуть зброю і залишаться в обмінному фонді, вони мають шанс зберегти свій генофонд, — підсумувала спікер ОК «Південь».

Нагадаємо, Херсонська обладміністрація повідомила, що в окупантів паніка після ударів ЗСУ по мосту, і вони почали вивозити сім’ї з міста.

У ніч проти 14 серпня ЗСУ вкотре вдарили по Антонівському мосту задля остаточного закріплення статусу «непроїзного».