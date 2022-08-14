В танк рф поцілили воїни ЗСУ — йому зірвало башту

https://racurs.ua/ua/n173712-v-tank-rf-pocilyly-voyiny-zsu-yomu-zirvalo-bashtu-video.html

Ракурс

Воєнні злочинці путінської армії намагалася здійснити наступ на позиції однієї із бригад Збройних сил України, щоб вибити наших воїнів та зайти в село в Донецькій області. Відео 14 серпня оприлюднив фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.