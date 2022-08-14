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В танк рф поцілили воїни ЗСУ — йому зірвало башту
В танк рф поцілили воїни ЗСУ — йому зірвало башту (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n173712-v-tank-rf-pocilyly-voyiny-zsu-yomu-zirvalo-bashtu-video.htmlРакурс
Воєнні злочинці путінської армії намагалася здійснити наступ на позиції однієї із бригад Збройних сил України, щоб вибити наших воїнів та зайти в село в Донецькій області. Відео 14 серпня оприлюднив фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Поцілив, напевно, під башту. Від попадання ракети його перевернуло й відкинуло в посадку. Піхотинців порозкидало по тій посадці, наче ганчірки з секонд-хенду. А цей летить на палаючому танку по пшеничному полю метрів вісімдесят, а потім вибух — башту відкидає, — розповів військовий.
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