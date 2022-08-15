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Европа переживает рекордную жару – реки мешают, на Рейне и Эльбе заметили «голодные камни», фото - Reuters

Европа переживает рекордную жару — реки мельчают, на Рейне и Эльбе заметили «голодные камни» (ФОТО)

15 авг 2022, 18:11
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Європа переживає найсильнішу за останні десятиліття посуху. Погода підвищує ризик нової економічної кризи на тлі найвищих цін на енергоносії.





Європейська обсерваторія посухи підрахувала, що ще у липні 45% території ЄС перебували в умовах попередження про посуху, а 15% — у стані червоного рівня тривоги, тобто за гострого дефіциту води. Загалом посуха може поширитися на близько 60% території Євросоюзу та Великої Британії.

Європа переживає рекордну спеку - річки мілішають, на Рейні та Ельбі помітили «голодні камені», фото - Reuters

Найсильніше ситуація викликає занепокоєння у південних районах Європи.

Аномальна спека випалює землі. У Німеччині, Нідерландах, Франції, Іспанії та Португалії пересохли або обміліли найбільші річки, озера та водосховища. У ФРН критичного рівня досяг Рейн — можуть зупинити судноплавство. Річка Луара — найдовша у Франції — з повноводної перетворилася на кволий струмок.

Європа переживає рекордну спеку - річки мілішають, на Рейні та Ельбі помітили «голодні камені», фото - Reuters

В Іспанії з дна явило себе світові затоплене село. Влада закликає до економії води, вводить ліміти на її продаж у магазинах. Рівень води в Рейні впав до найнижчого за останні чотири роки — і це страшна гримаса зміни клімату. У деяких районах рівень води знизився до 40 сантиметрів.

Європа переживає рекордну спеку - річки мілішають, на Рейні та Ельбі помітили «голодні камені», фото - Reuters

На річки припадає значний обсяг вантажоперевезень — зокрема сировини для електростанцій. Сонце в Німеччині спалює посіви та б'є по рибному промислу. Заводчики коропів у Баварії, наприклад, раніше терміну виловлюють рибу із заводів.

Європа переживає рекордну спеку - річки мілішають, на Рейні та Ельбі помітили «голодні камені», фото - Reuters

Такої екстремальної посухи у Франції не було з 1958 року. Найдовшу річку країни Луару наразі жителі місцями переходять убрід. Річка Дром зовсім пересохла. Рекордно обміліли Гаронна та Рона. Вони охолоджують реактори французьких АЕС.

Європа переживає рекордну спеку - річки мілішають, на Рейні та Ельбі помітили «голодні камені», фото - Reuters

В Іспанії обміліли та пересихають найбільші водосховища. Загальний запас води в них впав до історичного мінімум у 39%.

Європа переживає рекордну спеку - річки мілішають, на Рейні та Ельбі помітили «голодні камені», фото - Reuters

Жарко і сумно й у Італії. Там цього літа пересохла найдовша річка країни По.

У Великій Британії в графстві Оксфордшир у навколишні села воду доводиться розвозити. Водосховище пересохло.

Європа переживає рекордну спеку - річки мілішають, на Рейні та Ельбі помітили «голодні камені», фото - Reuters

У Єврокомісії кажуть: майже 50% території Євросоюзу вражені посухою. За найоптимістичнішими прогнозами, виробники можуть втратити від 10 до 15% урожаю. Порятунок там побачили у повторному використанні води із каналізації.

Європа переживає рекордну спеку - річки мілішають, на Рейні та Ельбі помітили «голодні камені», фото - Reuters

У руслах Рейну та Ельби помічені «голодні камені». Річки обміліли настільки, що з води з’явилися камені та скелі, на яких за старих часів залишали позначки рівня води та відповідні дати. Вважається, що «голодні камені» попереджають про важкі часи.

Європа переживає рекордну спеку - річки мілішають, на Рейні та Ельбі помітили «голодні камені», фото - Reuters

Європа переживає рекордну спеку - річки мілішають, на Рейні та Ельбі помітили «голодні камені», фото - Reuters

Очікується, що у найближчі кілька днів Луара має досягти свого історичного мінімуму. Минулого тижня прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн заявила про найсильнішу посуху, яку будь-коли переживала країна.

У Франції минулого тижня працює кризова команда для управління водопостачанням. Понад 100 населених пунктів у Франції зараз одержують воду в автоцистернах, оскільки вони вичерпали запаси підземних вод.

Європа переживає рекордну спеку - річки мілішають, на Рейні та Ельбі помітили «голодні камені», фото - Reuters

Очікується, що їхня кількість може подвоїтися до 200 до кінця серпня, коли прийде четверта хвиля спеки.

Тим часом північний схід Іспанії охоплений лісовими пожежами. Пожежа, що почалася в суботу, 13 серпня, поширилася по периметру на 50 км менш ніж за 24 години. Владі провінції Сарагоса довелося евакуювати мешканців восьми сіл (1,5 тис. осіб).

У районі селища Аньйон-де-Монкайо ситуація критична. У боротьбі з вогнем задіяли 300 рятувальників.

Європа переживає рекордну спеку - річки мілішають, на Рейні та Ельбі помітили «голодні камені», фото - Reuters

Як пише The Associated Press, посуха та екстремально високі температури перетворюють 2022 рік для Іспанії у найгірший рік століття з погляду пожеж. Вже зареєстровано 43 великі пожежі, які спалили щонайменше 500 гектарів лісових насаджень, повідомив Twitter військового підрозділу з надзвичайних ситуацій Іспанії та місцевої влади Сарагоси.

Європа переживає рекордну спеку - річки мілішають, на Рейні та Ельбі помітили «голодні камені», фото - Reuters

Причиною посухи називають глобальні зміни клімату, які тривалий час попереджали вчені. Викликане людиною потепління порушує кліматичну рівновагу і призводить до погодних «гойдалок» — узимку все частіше трапляються потопи, урагани та морози, а влітку — посуха та спека.

Источник: Ракурс


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