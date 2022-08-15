Европа переживает рекордную жару – реки мешают, на Рейне и Эльбе заметили «голодные камни», фото - Reuters

https://racurs.ua/n173739-evropa-perejivaet-rekordnuu-jaru-reki-melchaut-na-reyne-i-elbe-zametili-golodnye-kamni-foto.html

Ракурс

Європа переживає найсильнішу за останні десятиліття посуху. Погода підвищує ризик нової економічної кризи на тлі найвищих цін на енергоносії.

Європейська обсерваторія посухи підрахувала, що ще у липні 45% території ЄС перебували в умовах попередження про посуху, а 15% — у стані червоного рівня тривоги, тобто за гострого дефіциту води. Загалом посуха може поширитися на близько 60% території Євросоюзу та Великої Британії.

Найсильніше ситуація викликає занепокоєння у південних районах Європи.

Аномальна спека випалює землі. У Німеччині, Нідерландах, Франції, Іспанії та Португалії пересохли або обміліли найбільші річки, озера та водосховища. У ФРН критичного рівня досяг Рейн — можуть зупинити судноплавство. Річка Луара — найдовша у Франції — з повноводної перетворилася на кволий струмок.

В Іспанії з дна явило себе світові затоплене село. Влада закликає до економії води, вводить ліміти на її продаж у магазинах. Рівень води в Рейні впав до найнижчого за останні чотири роки — і це страшна гримаса зміни клімату. У деяких районах рівень води знизився до 40 сантиметрів.

На річки припадає значний обсяг вантажоперевезень — зокрема сировини для електростанцій. Сонце в Німеччині спалює посіви та б'є по рибному промислу. Заводчики коропів у Баварії, наприклад, раніше терміну виловлюють рибу із заводів.

Такої екстремальної посухи у Франції не було з 1958 року. Найдовшу річку країни Луару наразі жителі місцями переходять убрід. Річка Дром зовсім пересохла. Рекордно обміліли Гаронна та Рона. Вони охолоджують реактори французьких АЕС.

В Іспанії обміліли та пересихають найбільші водосховища. Загальний запас води в них впав до історичного мінімум у 39%.

Жарко і сумно й у Італії. Там цього літа пересохла найдовша річка країни По.

У Великій Британії в графстві Оксфордшир у навколишні села воду доводиться розвозити. Водосховище пересохло.

У Єврокомісії кажуть: майже 50% території Євросоюзу вражені посухою. За найоптимістичнішими прогнозами, виробники можуть втратити від 10 до 15% урожаю. Порятунок там побачили у повторному використанні води із каналізації.

У руслах Рейну та Ельби помічені «голодні камені». Річки обміліли настільки, що з води з’явилися камені та скелі, на яких за старих часів залишали позначки рівня води та відповідні дати. Вважається, що «голодні камені» попереджають про важкі часи.

Очікується, що у найближчі кілька днів Луара має досягти свого історичного мінімуму. Минулого тижня прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн заявила про найсильнішу посуху, яку будь-коли переживала країна.

У Франції минулого тижня працює кризова команда для управління водопостачанням. Понад 100 населених пунктів у Франції зараз одержують воду в автоцистернах, оскільки вони вичерпали запаси підземних вод.

Очікується, що їхня кількість може подвоїтися до 200 до кінця серпня, коли прийде четверта хвиля спеки.

Тим часом північний схід Іспанії охоплений лісовими пожежами. Пожежа, що почалася в суботу, 13 серпня, поширилася по периметру на 50 км менш ніж за 24 години. Владі провінції Сарагоса довелося евакуювати мешканців восьми сіл (1,5 тис. осіб).

У районі селища Аньйон-де-Монкайо ситуація критична. У боротьбі з вогнем задіяли 300 рятувальників.

Як пише The Associated Press, посуха та екстремально високі температури перетворюють 2022 рік для Іспанії у найгірший рік століття з погляду пожеж. Вже зареєстровано 43 великі пожежі, які спалили щонайменше 500 гектарів лісових насаджень, повідомив Twitter військового підрозділу з надзвичайних ситуацій Іспанії та місцевої влади Сарагоси.

Причиною посухи називають глобальні зміни клімату, які тривалий час попереджали вчені. Викликане людиною потепління порушує кліматичну рівновагу і призводить до погодних «гойдалок» — узимку все частіше трапляються потопи, урагани та морози, а влітку — посуха та спека.