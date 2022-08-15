Оккупанты перемещаются из Херсона в Мелитополь, а свои семьи вывозят в Крым

https://racurs.ua/n173738-okkupanty-peremeschautsya-iz-hersona-v-melitopol-a-svoi-semi-vyvozyat-v-krym.html

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Окупанти переміщуються з Херсона у Мелітополь, а свої сім’ї вивозять у Крим

Про це в ефірі Національного телемарафону розповів мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, через полювання на колаборантів, яке оголосили партизани, окупанти вже декілька разів змінювали плани щодо проведення псевдореферендуму.

Сам Мелітополь наразі потерпає від терору окупаційних військ. На вулицях міста — блок-пости. Вороги зупиняють автівки цивільних мешканців, роздягають чоловіків, шукаючи патріотичні татуювання.

Окупанти обшукують квартири вчителів. Погрожують батькам позбавленням батьківських прав, якщо не приведуть дітей до шкіл, — розповів мер Мелітополя.

Нагадаємо, раніше цивільна влада Миколаївщини та Херсонщини повідомила, що вищі чини російської армії перебазовуються на лівий берег Дніпра. Причина цього — блокування ЗСУ переправ через річку. у липні-серпні українські підрозділи завдали ударів по всіх ключових переправах через Дніпро та унеможливили якісне підсилення російських підрозділів на правому березі.