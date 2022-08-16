Кого будут считать коллаборантом на оккупированных территориях, рассказали в МВД

В МВД рассказали, кого сочтут коллаборантом, фото:

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У МВС розповіли, кого вважатимуть колаборантом на тимчасово окупованих росією територіях.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на брифінг речниці МВС Альони Матвєєвої.

Кожен випадок розбиратиметься окремо, — наголосила Матвєєва.

За словами Матвєєвої, якщо людина співпрацювала із загарбниками та надавала їм якусь інформацію (як раніше було у Київській області, коли росіянам передавали дані про українських військових), то тоді таку особу притягнуть до відповідальності і їй буде вручена підозра.

Якщо особа не співпрацювала (із загарбниками — ред.) у цьому ключі, а просто працювала перукарем, наприклад, на тимчасово захопленій території, то, відповідно, не буде претензій, — наголосила вона.

Матвєєва додала, що причини співпраці людей із загарбниками треба визначати у кожному окремому випадку.

Здебільшого важко встановити, бо люди, яким вручається підозра заочно, знаходяться на тимчасово захоплених територіях, — зазначила речниця МВС.

За її даними, люди можуть йти на співпрацю з окупантами, зокрема, з таки причин:

їм обіцяють керівні посади чи фінансову винагороду;

задля отримання користі для себе чи через помсту;

зафіксовані випадки, коли людина хотіла полегшити собі виїзд на територію іншої країни.

Покарання за колаборацію з рф також у кожному випадку визначається окремо, наголошує Матвєєва.

«Наприклад, якщо людина закликала підтримувати військових рф або надавала якісь відомості, брала гуманітарну допомогу (від росіян — ред.) і розповсюджувала її — це одне покарання, — зазначає речниця МВС. — Якщо йдеться про якісь більш серйозні дії особи, наприклад, коли колабораційна діяльність людини мала такий вплив, що хтось через неї загинув — то термін у цьому випадку може бути більш серйозний, навіть до довічного ув’язнення.

Джерело: «Укрінформ»