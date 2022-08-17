Планы путина насчет Украины не изменились, несмотря на его заявления — ISW

https://racurs.ua/n173790-plany-putina-naschet-ukrainy-ne-izmenilis-nesmotrya-na-ego-zayavleniya-isw.html

Ракурс

Американський «Інститут вивчення війни» (ISW) вважає, що плани воєнного злочинця й президента росії володимира путіна щодо України не змінилися, хоч він і намагається їх спотворити. Про це йдеться у новому звіті ISW.

Мета росії залишається незмінною — змінити владу в Києві та взяти під контроль більшу частину України. Разом з тим кремль прагне завуалювати свої справжні цілі.

ISW зауважує, що путін не згадав про інші території України, окрім Донецької та Луганської областей, описуючи цілі війни рф під час виступу 15 серпня. путін завершив свою заяву на форумі «Армія-2022» твердженням, що «наші воїни разом із «бійцями Донбасу» з честю виконують свій обов’язок, борються за росію, за мирне життя в «Донецькій та Луганській народних республіках», чітко виконують усі поставлені завдання, крок за кроком звільняють «землю Донбасу».

ISW зазначає, що така обмежена заява про цілі москви різко контрастує з раніше сформульованими військовими прагненнями рф щодо «денацифікації» та «демілітаризації» України. Відносно обмежена заява путіна також несумісна з діями рф щодо «приєднання» окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до рф.