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Ракурс
ГУР - россия ищет новое «пушечное мясо» для войны в странах Центральной Азии

ГУР — россия ищет новое «пушечное мясо» для войны в странах Центральной Азии

17 авг 2022, 11:45
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Війна проти України не вабить росіян, тому в країні-терористці спостерігається брак охочих воювати. Це змушує окупантів вдаватися до спроб залучити в армію громадян країн Центральної Азії. Про це 17 серпня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.





Щоб принаймні частково зберегти можливість формувати нові резерви, кремлівське керівництво намагається дедалі активніше залучати до збройних сил рф іноземних громадян.

Першість в цьому питанні займає московський регіон — для формування нових армійських підрозділів місцеве керівництво дало вказівку співробітникам військових комісаріатів та відділів поліції «проводити агітаційні заходи» з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану, — йдеться у повідомленні.

Окрім фінансового стимулу, новому «гарматному м’ясу» путінська армія пропонує отримання російського громадянства. Одночасно у Чечні триває формування і підготовка чотирьох батальйонів для відправлення на війну в Україні.

Значну частину «добровольців» у сформованих батальйонах складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого із сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні, — додали в ГУР.

Українська розвідка також вказує на наявність конфлікту у Чечні, населення якої не схвалює участь мусульман у «чужій війні двох християнських народів».

Источник: Ракурс


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