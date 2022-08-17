ГУР - россия ищет новое «пушечное мясо» для войны в странах Центральной Азии

https://racurs.ua/n173794-gur-rossiya-ischet-novoe-pushechnoe-myaso-dlya-voyny-v-stranah-centralnoy-azii.html

Ракурс

Війна проти України не вабить росіян, тому в країні-терористці спостерігається брак охочих воювати. Це змушує окупантів вдаватися до спроб залучити в армію громадян країн Центральної Азії. Про це 17 серпня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Щоб принаймні частково зберегти можливість формувати нові резерви, кремлівське керівництво намагається дедалі активніше залучати до збройних сил рф іноземних громадян.

Першість в цьому питанні займає московський регіон — для формування нових армійських підрозділів місцеве керівництво дало вказівку співробітникам військових комісаріатів та відділів поліції «проводити агітаційні заходи» з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану, — йдеться у повідомленні.

Окрім фінансового стимулу, новому «гарматному м’ясу» путінська армія пропонує отримання російського громадянства. Одночасно у Чечні триває формування і підготовка чотирьох батальйонів для відправлення на війну в Україні.

Значну частину «добровольців» у сформованих батальйонах складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого із сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні, — додали в ГУР.

Українська розвідка також вказує на наявність конфлікту у Чечні, населення якої не схвалює участь мусульман у «чужій війні двох християнських народів».