ВСУ сожгли позиции рф - оккупанты оставили боеприпасы под открытым небом

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Ракурс

Збройні сили України на сході спопелили боєприпаси, залишені мінометниками окупантів. Загарбники близько години обстрілювали позиції підрозділу К2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи — механізованого з'єднання Сухопутних військ ЗСУ.

Та окрім цієї помилки, путінські солдати зробили ще одну, й лишили близько 100 боєприпасів просто неба. Поки ворог тішився, що йому не прилітає у відповідь, українські захисники насправді просто вираховували його позиції, — йдеться у повідомленні фонду «Повернись живим».

Кілька влучних пострілів артилерії ЗСУ знищили мінометний розрахунок та весь боєкомплект окупантів.

У «Повернись живим» додали, що хлопці і дівчата з групи К2 й всі інші захисники України готові цілодобово виписувати ворогу «квиток в один кінець».