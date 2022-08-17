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ВСУ сожгли позиции рф - оккупанты оставили боеприпасы под открытым небом

ВСУ сожгли позиции рф — оккупанты оставили боеприпасы под открытым небом (ВИДЕО)

17 авг 2022, 11:20
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Збройні сили України на сході спопелили боєприпаси, залишені мінометниками окупантів. Загарбники близько години обстрілювали позиції підрозділу К2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи — механізованого з'єднання Сухопутних військ ЗСУ.





Та окрім цієї помилки, путінські солдати зробили ще одну, й лишили близько 100 боєприпасів просто неба. Поки ворог тішився, що йому не прилітає у відповідь, українські захисники насправді просто вираховували його позиції, — йдеться у повідомленні фонду «Повернись живим».

Кілька влучних пострілів артилерії ЗСУ знищили мінометний розрахунок та весь боєкомплект окупантів.

У «Повернись живим» додали, що хлопці і дівчата з групи К2 й всі інші захисники України готові цілодобово виписувати ворогу «квиток в один кінець».

Источник: Ракурс


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