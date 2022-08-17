ВСУ ликвидировали свыше 44 тыс. россиян - Генштаб

https://racurs.ua/n173792-vsu-likvidirovali-svyshe-44-tys-rossiyan-genshtab-foto.html

Ракурс

Збройні сили України ліквідували понад 44 тис. воєнних злочинців росії. Загальні бойові втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять 1 тис. 886 танків.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, за добу противник втратив шість танків, 15 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, два безпілотники.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 серпня орієнтовно становлять: танків — 1 тис. 886 од.,

бойових броньованих машин — 4 тис. 162 од.,

артилерійських систем- 993 од.,

РСЗВ — 263 од.,

засоби ППО — 136 од.,

літаків — 233 од.,

гелікоптерів — 196 од.,

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 792 од.,

крилаті ракети — 190 од.,

кораблі /катери — 15 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 54 од.,

спеціальна техніка — 93 од.