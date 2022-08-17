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Ракурс
ЗСУ ліквідували понад 44 тис. росіян — Генштаб

ЗСУ ліквідували понад 44 тис. росіян — Генштаб (ФОТО)

17 сер 2022, 10:52
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Збройні сили України ліквідували понад 44 тис. воєнних злочинців росії. Загальні бойові втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять 1 тис. 886 танків.





Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, за добу противник втратив шість танків, 15 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, два безпілотники.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 серпня орієнтовно становлять: танків — 1 тис. 886 од.,

  • бойових броньованих машин — 4 тис. 162 од.,

  • артилерійських систем- 993 од.,

  • РСЗВ — 263 од.,

  • засоби ППО — 136 од.,

  • літаків — 233 од.,

  • гелікоптерів — 196 од.,

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 792 од.,

  • крилаті ракети — 190 од.,

  • кораблі /катери — 15 од.,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 54 од.,

  • спеціальна техніка — 93 од.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках, — підсумувала у Генштабі ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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