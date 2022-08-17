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ЗСУ ліквідували понад 44 тис. росіян — Генштаб
ЗСУ ліквідували понад 44 тис. росіян — Генштаб (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n173792-zsu-likviduvaly-ponad-44-tys-rosiyan-genshtab-foto.htmlРакурс
Збройні сили України ліквідували понад 44 тис. воєнних злочинців росії. Загальні бойові втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять 1 тис. 886 танків.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, за добу противник втратив шість танків, 15 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, два безпілотники.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 серпня орієнтовно становлять: танків — 1 тис. 886 од.,
бойових броньованих машин — 4 тис. 162 од.,
артилерійських систем- 993 од.,
РСЗВ — 263 од.,
засоби ППО — 136 од.,
літаків — 233 од.,
гелікоптерів — 196 од.,
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 792 од.,
крилаті ракети — 190 од.,
кораблі /катери — 15 од.,
автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 54 од.,
спеціальна техніка — 93 од.
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках, — підсумувала у Генштабі ЗСУ.
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