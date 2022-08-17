МОН обновило школьную программу - «помогла» война

https://racurs.ua/n173791-mon-obnovilo-shkolnuu-programmu-pomogla-voyna.html

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Шкільну програму у звʼязку з повномасштабним вторгненням росії нарешті оновило Міністерство освіти і науки України. Тепер дітям більше розповідатимуть про війну та про безпеку під час бойових дій.

Про це пише прес-служба МОН.

На уроках історії дітям представлятимуть СРСР як державу імперського типу. Також робитимуть акцент не лише на репресіях проти українців, а й на опорі насильству. Окремий блок буде присвячений російсько-українській війні, діти вивчатимуть, що таке «русскій мір», «рашизм» та політика русифікації.

На уроках «Захист Вітчизни» посилять військово-патріотичну складову. Там розповідатимуть про українських героїв. Також профільне відомство оновило рекомендації з військової та медичної підготовки.

На уроках «Основи здоровʼя», особливо в початкових класах, більше уваги приділятимуть безпеці в умовах воєнного стану. Дітям розповідатимуть про сигнали тривоги, укриття, мінну небезпеку та про алгоритм дій під час обстрілів.

На уроках правознавства додадуть більше термінів із Міжнародного гуманітарного права, повʼязаних із російсько-українською війною.

На уроках географії вивчення країн буде повʼязане з сучасною війною. Також окремою темою в блоці «Країни Азії» зʼявиться вивчення Республіки Корея.

На уроках літератури замість російських та білоруських авторів будуть вивчати твори світових письменників. Ті автори, які писали російською, але були тісно повʼязані з Україною, зокрема Гоголь, Короленко, українофоб Булгаков, у програмі наразі лишаються.

Із переліку рекомендованих для вивчення повністю вилучені програми «Література (російська та зарубіжна)», «російська мова (5−9 класи)», програми з російської мови для 10−11 класів та «російська мова та література (10−11 класи)».