сергей аксенов срочно выехал из оккупированного Крыма. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n173817-verhushka-okkupacionnyh-vlastey-kryma-vnezapno-pokinula-poluostrov-smi.html

Ракурс

Керівництво окупаційної російської влади Криму терміново покинуло територію півострова.

Так званий прем'єр-міністр Криму сергій аксьонов та голова «парламенту» володимир константинов виїхали вночі, 17 серпня. Саме тоді російські солдати перекрили рух по Керченському мосту. Про це повідомив «24 канал» із посиланням на власні джерела в розвідці.

Повідомляється, що спецслужби України зараз не володіють інформацією, де перебувають ці сепаратисти. Зазначається, що аксьонов та константинов втекли з півострова після дзвінка від московського куратора. Той повідомив, що окупантам загрожує небезпека.

Верхівка окупаційної влади встигла забрати з собою дружин дітей та навіть коханок. Всі виїхати на автомобілях, які посилено охоронялися. Сім’ї цих прибічників путіна поселилися в одному з готелів Ростова, про повернення до Криму мова поки не йде.

За інформацією ЗМІ, підлеглі «влади» Криму всю ніч знищували документацію.

Нагадаємо, 9 та 16 серпня в окупованому Криму прогриміла низка вибухів на російських об'єктах — аеродромі «Саки» в Новофедорівці, на території військової частини в населеному пункті Майське та аеродромі в Гвардійському. Після цих вибухів в окупантів та росіян на півострові виникла страшна паніка. З Криму виїхали десятки тисяч автомобілів, а на в’їзді на Керченський міст встановили КПП, де перевіряють всі машини та пасажирів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 17 серпня заявив, що Збройні сили України розглядають Кримський міст, що сполучає окупований півострів із материковою територією росії, як законну військову ціль.

Джерело: «24 канал»