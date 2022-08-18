Британская разведка сообщила о сильном истощении российских танков в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n173823-britanskaya-razvedka-obyasnila-nizkuu-effektivnost-rossiyskih-tankov-v-ukraine.html

Ракурс

Танки російської армії сильно виснажені в Україні, а ворожим екіпажам не вистачає дисципліни та знань.

Сильне виснаження російських основних бойових танків в Україні, може частково бути пов’язане з тим, що російське командування не спромоглася встановити та належним чином застосувати відповідну динамічну броню (ERA). Ця броня при правильному використанні знижує ефективність вхідних снарядів до того, як вони влучать у машину. Про це 18 серпня повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Це свідчить про те, що російські сили не виправили культуру поганого використання ERA, яка бере свій початок з Першої чеченської війни в 1994 році, — йдеться у повідомленні.

У розвідці вважають, що багатьом російським танковим екіпажам може не вистачає навченості підтримувати ERA, що призводить або до поганої підгонки вибухових елементів, або до її повної відмови. Саме через ці недоліки у російських танків частенько «зриває" башту, відео таких випадків регулярно з’являлися в мережі.

Також британці зазначають, що кумулятивний ефект цих невдач, ймовірно, є суттєвим фактором низької ефективності російських сил.

Нагадаємо, британська розвідка заявляла, що росія втратила потужності морської авіації після того, як 9 серпня на аеродромі «Саки» в Криму прогриміли вибухи. Втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, які рф може використовувати у війні, але «Саки» використовувалися як база авіації чорноморського флоту рф.