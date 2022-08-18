Эстония прекратила пропускать граждан рф с шенгенскими визами. Фото: УП

https://racurs.ua/n173822-estoniya-zakryla-granicy-dlya-rossiyan-s-shengenskimi-vizami.html

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Заборона на в’їзд росіянам із шенгенськими візами в Естонію почала діяти відсьогодні, 18 серпня.

Естонія о 00.00 припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна. Зараз такі візи є приблизно у 25 тис. громадян країни-агресора. Рішення про цю заборону ухвалили ще 11 серпня. Про це повідомляють ERR та Delfi.

За словами заступника директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Белічова, обмеження стосуються подорожей з цілями туризму, відвідування спортивних та культурних заходів та поїздок до Шенгенської зони з розважальними цілями. Тому росіян-туристів до Естонії пускати більше не будуть.

Не закриватиме Естонія кордони лише для тих, хто приїжджає за туристичними візами до рідних. Також винятки робляться для візитів на похорони.

Крім того, естонська влада вирішила не виганяти росіян, які прибули до країни до 18 серпня. Однак їхні візи будуть анульовані при виїзді з Шенгенської зони.

Нагадаємо, у серпні Естонія виставила двох співробітників російського видання «Известия» через використання ними туристичних шенгенських віз для прикриття пропагандистської діяльності.

Джерела: ERR, Delfi