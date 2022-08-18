москва пригрозила остановить работу Запорожской АЭС. Фото: Енергоатом

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Командування російської армії пригрозило повністю зупинити роботу Запорізької атомної електростанції, яка є найбільшою АЕС в Європі.

Окупанти можуть розглянути питання про виведення в «холодний резерв» п’ятого та шостого енергоблоків, що призведе до зупинки атомки. Таку заяву 18 серпня зробив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії генерал-лейтенанта ігор кирилов, передають пропагандисти з РІА «Новости».

За словами ворога, роботу ЗАЕС зупинять, якщо буде ситуація навколо об'єкту продовжить негативно розвиватися у зв’язку з «обстрілами Україною» атомної станції.

Нагадаємо, у міністерстві оборони російської федерації заявили про «резонансну подію» на Запорізькій атомній електростанції, яку нібито готує Україна. Воєнні злочинці путіна анонсували «теракт» на п’ятницю, 19 серпня.

Раніше командувач російським гарнізоном на Запорізькій АЕС валерій васильєв заявляв, що всі важливі об'єкти там заміновані. Він наголошував, що атомна станція «буде російською або нічиєю» й пригрозив перетворити ЗАЕС на випалену пустелю.

Джерело: РІА «Новости»