Генсек ООН призвал не стрелять вблизи ЗАЭС. Фото:

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Ситуація навколо Запорізької атомної електростанції глибоко стурбувала генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Посадовець закликав негайно припинити всі військові дії в безпосередній близькості від атомної станції та не цілитися у її об'єкти чи околиці, бо це може призвести до катастрофи. Про це йдеться в заяві, яка опублікована на сайті Організації об'єднаних націй.

На жаль, замість деескалації, протягом останніх кількох днів надходять повідомлення про подальші дуже тривожні інциденти, які, якщо вони продовжуватимуться, можуть призвести до катастрофи, — заявив Гутерреш.

Також генсек ООН закликав «сторони» вивести військовий персонал і техніку зі станції та утриматися від подальшого розгортання сил або обладнання на місці. Однак він забув сказати, що саме російські окупанти обстрілюють ЗАЕС.

Гутерреш наголосив, що атомний об'єкт не можна використовувати як частину жодної військової операції. Додав, що потрібно терміново домовитися на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб гарантувати безпеку території.

Тим часом у Державному департаменті США заявили, що підтримують ідею про демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 9 серпня в «Енергоатомі» заявляли, що російські окупанти обстрілами пошкодили азотно-кисневу станцію на Запорізькій атомній станції, існував ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. А сьогодні, 11 серпня, загарбники кілька разів за день обстрілювали ЗАЕС та територію поблизу ядерного об'єкта.

Раніше командувач російським гарнізоном на Запорізькій АЕС валерій васильєв заявив, що всі важливі об'єкти там заміновані. Він наголосив, що атомна станція «буде російською або нічиєю» й пригрозив перетворити ЗАЕС на випалену пустелю.