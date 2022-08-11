В Европе согласовали выделение Украине еще 1,5 млрд евро помощи. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n173623-1-5-mlrd-evro-pomoschi-predostavyat-ukraine-evropeyskie-souzniki-detali.html

Ракурс

Додаткову фінансову підтримку від союзників з Європи отримає Україна.

На конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені було домовлено надати Києву додаткову підтримку в розмірі 1,5 млрд євро. Ці гроші українська влада може витратити на закупівлю зброї або підготовку бійців ЗСУ. Про це міністр оборони Данії Мортен Бодсков заявив на підсумковій конференції, повідомляє Jyllands-Posten.

Низка країн на конференції також висловила бажання підтримати Україну, але спершу має вирушити додому й обговорити це у своїх парламентах, — зазначив чиновник.

Учасники конференції обговорили процес розмінування України. Домовлено, що місію з розмінування готуватиме Іспанія.

Очільник міністерства оборони України Олексій Резніков на прес-конференції відзначив, що задоволений результатами конференції.

У Копенгагені також було домовлено про створення фонду для збільшення фінансування виробництва зброї. Цим фондом опікуватиметься Лондон. А представники Польщі та Словаччини заявили, що збільшать власне виробництво зброї.

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін 10 серпня заявив, що США спільно із союзниками продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні, а допомоги буде «стільки, скільки буде потрібно».

Джерело: Jyllands-Posten