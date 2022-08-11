Взрывы на аэродроме в Беларуси. Фото: Фокус

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Вибухи на військовому аеродромі «Зябровка» у Білорусі призвели до пошкодження й знищення військової техніки.

Пошкоджень міг зазнати російський радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е, який допомагає зенітно-ракетним комплексам виявляти цілі та знищувати їх. Таким чином щонайменше частина з дивізіону ЗРК С-400 «Тріумф», які знаходяться на аеродромі, можуть бути недієздатними. Про це 11 серпня повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Повідомляється й внаслідок вибухів згорів танк Т-72 із боєкомплектом 10 снарядів. За неперевіреною інформацією можуть бути постраждалі. Сьогодні поблизу «Зябровки» зафіксували російський військовий МАЗ із написом «розмінування».

Нагадаємо, в ніч на 11 серпня на аеродромі «Зябровка» у Білорусі прогриміли вибухи. ЗМІ повідомляли про щонайменше вісім вибухів у Гомельській області біля кордону з Україною.

Згодом Міністерство оборони Білорусі пояснило, що на летовищі під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після заміни двигуна сталось загоряння.

Джерело: «Беларускі Гаюн»