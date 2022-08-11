Міноборони білорусі пояснило нічні вибухи і спалахи на аеродромі біля кордону з Україною

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Міністерство оборони білорусі пояснило нічні вибухи і спалахи на аеродромі біля кордону з Україною: під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після заміни двигуна сталось загоряння, постраждалих немає.

Проєкт «Беларускі Гаюн» звертає увагу на те, що повідомлення про щонайменше вісім спалахів почали надходити з 00:30 11 серпня, а міноборони каже, що «інцидент» стався близько 23:00 10 серпня.

Відзначимо, що пізно увечері 10 серпня на території двох північно-західних областей України — Волинської та Рівненської — оголошувалася повітряна тривога. За даними того ж «Гаюна», у небо з аеродрому в Барановичах злітав винищувач, який певний час літав вздовж кордону з Україною.

Білоруський журналіст Франак Вечорка повідомляв про щонайменше вісім вибухів у Гомельській області біля кордону з Україною. За словами очевидців, вибухи сталися біля аеродрому «Зябровка». Там часто дислокується російська військова авіація.