Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ і розвідка дадуть відповідь на обстріли Дніпропетровщини

ЗСУ і розвідка дадуть відповідь на обстріли Дніпропетровщини — Зеленський

10 сер 2022, 22:57
999

Збройні сили України спільно з розвідкою не залишать без відповіді сьогоднішні обстріли житлових кварталів Дніпропетровської області, які вчинили воєнні злочинці росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 10 серпня.





ЗСУ, наша розвідка та наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинуло внаслідок удару по Марганцю, ще понад 10 поранено, — сказав він.

Зеленський вказав, що черговий прояв терору рф, як і удари по Миколаєву та Харкову, укотре доводять, що світ має збільшувати військову допомогу для України.

Що потужнішою буде наша зброя і що більшою буде дальність її застосування, то швидше закінчиться ця жорстока війна, — підсумував глава держави.

Нагадаємо, 10 серпня російські загарбники двічі відкрили вогонь з «Градів» по Нікопольському району Дніпропетровської області. По житлових кварталах було скеровано 80 реактивних снарядів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів