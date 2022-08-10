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ВСУ и разведка ответят на обстрелы Днепропетровщины — Зеленский
ВСУ и разведка ответят на обстрелы Днепропетровщины — Зеленскийhttps://racurs.ua/n173596-vsu-i-razvedka-otvetyat-na-obstrely-dnepropetrovschiny-zelenskiy.htmlРакурс
Збройні сили України спільно з розвідкою не залишать без відповіді сьогоднішні обстріли житлових кварталів Дніпропетровської області, які вчинили воєнні злочинці росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 10 серпня.
ЗСУ, наша розвідка та наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинуло внаслідок удару по Марганцю, ще понад 10 поранено, — сказав він.
Зеленський вказав, що черговий прояв терору рф, як і удари по Миколаєву та Харкову, укотре доводять, що світ має збільшувати військову допомогу для України.
Що потужнішою буде наша зброя і що більшою буде дальність її застосування, то швидше закінчиться ця жорстока війна, — підсумував глава держави.
Нагадаємо, 10 серпня російські загарбники двічі відкрили вогонь з «Градів» по Нікопольському району Дніпропетровської області. По житлових кварталах було скеровано 80 реактивних снарядів.
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