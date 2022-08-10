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Ракурс
Генштаб беларуси собирает в Минске терроборону и военнообязанных запаса

Генштаб беларуси собирает в Минске терроборону и военнообязанных запаса

10 авг 2022, 22:45
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Війна росії проти України триває. Водночас, як інформує Генеральний штаб Збройних сил України станом 18.00 10 серпня, у Мінську під керівництвом начальника генштабу армії білорусі тривають збори підрозділів територіальної оборони, а також військовозобов’язаних запасу.





За наявною інформацією, з 9 серпня у Мінську під керівництвом начальника генерального штабу Збройних сил Білорусі проводять збори з підрозділами територіальної оборони із залученням військовозобов’язаних запасу, — йдеться у Фейсбук-повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також захисники України вказують на загрозу ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.

Окрім цього, українські військові повідомили, що на Сіверському напрямку воєнні злочинці росії обстріляли зі ствольної артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Гаврилова Слобода, Старі Вирки.

Источник: Ракурс


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