ВСУ дали отпор армии рф близ Авдеевки и Песок, враг отошел – Генштаб

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Армія росії намагалися просунутися в районах населених пунктів Бахмут, Кодема, Спірне, Яковлівка та Соледар, але змушені були відійти, як і в напрямку Авдіївки та Пісків. Про це повідомляє ввечері 10 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку воєнні злочинці росії активно вели повітряну розвідку безпілотниками, а також кинули значні зусилля на покращення логістичного забезпечення.

З метою покращення тактичного положення окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Уди, Петрівка та Гусарівка. Українські воїни завдали загарбникам значних втрат та змусили тікати назад, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Біля Великої Комишувахи окупанти намагалися прорвати оборону наших військ, проте успіху не мали та відійшли.

На Донецькому напрямку з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих рубежів ворог задіяв ствольну, реактивну артилерію та танки. На Бахмутському напрямку загарбники обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру поблизу Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки та Вершини і завдали авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Вершини та Веселого.

Наступальними та штурмовими діями намагався просунутися в районах населених пунктів Бахмут, Кодема, Спірне, Яковлівка та Соледар, успіху не мав, відійшов, — вказали у Генштабі.

Окрім цього, путінська армія вела наступальні дії у напрямках Авдіївки та Пісків, отримала гідну відсіч та відступила.