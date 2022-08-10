Пентагон про зброю Україні — Буде стільки, скільки потрібно

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Сполучені Штати Америки спільно із союзниками продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Латвії, пише 10 серпня впливове видання Bloomberg.

Зі слів Остіна, військову допомогу надаватимуть «стільки, скільки буде потрібно».

Ми прагнемо допомогти Україні та надати їй обладнання для захисту їхньої суверенної території, — наголосив міністр оборони США на зустрічі у Ризі разом із міністром оборони Латвії Артісом Пабріксом.

Остін вважає, що попри значні втрати росія направила «значну частину» свого найкращого військового обладнання для вторгнення в Україну та все ще має повітряний і морський потенціал. Очільник американського оборонного відомства підтвердив обіцянку Вашингтона щодо військової підтримки Києва у боротьбі проти росії.

Головнокомандувач американських військ також підтвердив зобов’язання НАТО підтримувати «постійну ротаційну» присутність у Балтійському регіоні для захисту східного флангу альянсу.

Раніше президент України Володимир Зеленський на тлі вибуху на авіабазі в Криму пообіцяв «звільнити» тимчасово окупований півострів. Окрім цього, видання вказує, що вибух у Криму поставив на карту престиж воєнного злочинця рф путіна.