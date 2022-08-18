Обломки сбитого российского Су-30СМ нашли на Харьковщине

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Ракурс

Збитий російський літак ідентифікували на Харківщині. Фото багатоцільового винищувача Су-30СМ оприлюднив у своїх соцмережах журналіст Андрій Цаплієнко.

Припускають, що цей російський літак збили ще навесні на Ізюмському напрямку.

Уламки російського літака мають бортовий номер RF81771.

Російський винищувач Су-30СМ належав 14-му гвардійському винищувальному авіаційному полку ПКС РФ.

Нагадаємо, 13 березня на висоті 6 тис. м, південніше Ізюма, над Україною був збитий російський винищувач СУ-30, який летів атакувати Балаклію. Тоді у полон потрапив заступник командира 14-го полку пкс рф Сергій Косик.

Саме цей полк з перших днів війни скидав бомби на харків’ян.

Су-30СМ — це двомісний літак, він більше пристосований до роботи по наземних цілях. Винищувач здатний застосовувати озброєння класу «повітря-повітря» та «повітря-поверхня».

Перші контракти на постачання винищувачів Су-30СМ в армію рф уклали у 2012 році.