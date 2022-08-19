ФСБ готовила для Украины два «правительства» - детали

https://racurs.ua/n173868-fsb-gotovila-dlya-ukrainy-dva-pravitelstva-detali.html

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ФСБ росії під час повномасштабного вторгнення армії воєнних злочинців рф в Україну готувала два маріонеткові «уряди» — на чолі з колишнім президентом-втікачем віктором януковичем для Києва та його колишніми соратниками — для південно-східної України. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

В розвідці вказали, що росіяни планували спершу захопити Київ та встановити маріонетковий уряд, що, а згодом росіяни планували посилювати свою присутність в областях. Для окупації воєнні злочинці рф підготували щонайменше два варіанти маріонеткових урядів. Одна група на чолі з януковичем перебувала в білорусі. Туди він прилетів 7 березня. Після цього янукович написав відкритого листа Зеленському, в якому закликав його припинити війну, здатися та підписати мирні угоди. Українська розвідка запевняє, що впродовж тижня очільник охорони екс-президента втікача щонайменше тричі спілкувався зі старшим офіцером ФСБ.

Другу групу росіяни готували для окупованих територій південно-східної України. Туди увійшли колишні соратники януковича — зокрема й колишній нардеп і зрадник олег царьов. У коментарі журналістам він розповів, що у перші тижні війни був навіть під Києвом разом із «друзями».