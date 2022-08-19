В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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В Україні до 31 грудня 2022 року продовжили термін дії карантину, запровадженого через поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Продовжено карантин до 31 грудня 2022 р. на всій території України, — наголосив Мельничук.

Зазначається, що відповідні зміни було внесено до розпорядження Кабміну від 25 березня 2020 року № 338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації».

Карантин в Україні через поширення коронавірусу запровадили ще 12 березня 2020 року. За цей час його термін кілька разів продовжувався (востаннє у травні 2022 року — до 31 серпня).

Нагадаємо, нещодавно у МОЗ заявили про різке зростання захворюваності на COVID-19 в Україні.