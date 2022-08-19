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Ракурс
Последствия обстрела Орехова, фото: Запорожская ОВА

Рашисты обстреляли город в Запорожье — ранен человек и повреждены здания (ФОТО)

19 авг 2022, 19:40
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Російські загарбники сьогодні, 19 серпня, вранці знову обстріляли місто Оріхів Запорізької області.





Про це повідомляється у Telegram-каналі Запорізької ОВА, де оприлюднені фото завданих рашистами руйнувань.

Відомо про одну поранену жінку, — зазначається в повідомленні. — Значних руйнувань зазнали приватні будинки місцевих жителів.

Вчора в Оріхові, через загрозу життю та здоров’ю мешканців, було запроваджено довгу комендантську годину — з 14.00 18 серпня до 6.00 22 серпня. У цей період заборонено перебування на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Наслідки обстрілу Оріхова, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


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