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В запрете на выезд мужчин за границу появится исключение

Военнообязанным украинцам разрешат выезжать за границу под залог — детали

19 авг 2022, 19:03
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В Україні військовозобов’язаним ФОПам та юридичним особам приватної форми власності з 1 вересня дозволять на сім днів виїжджати за межі держави для робочих поїздок за умови внесення застави в розмірі 200 тис. грн.





Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко.

Відповідна експериментальна послуга «єВідрядження» з 1 вересня запрацює на порталі «Дія».

Для того, щоб скористатися цією послугою, ФОПи та юридичні особи приватної форми власності мають відповідати таким критеріям:

  • своєчасно подати податкову звітність;
  • не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;
  • виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тис грн.

У відрядження за кордон зможуть виїхати не більше 10% від загальної кількості працівників, але не більше 10 осіб.

Заставу підприємець вноситиме на власний ескроу рахунок в «Ощадбанку». Ці гроші повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України.

В разі порушення умов відрядження:

  • заставу перерахують на потреби Міністерства оборони;
  • підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже чинні будуть скасовані.

У забороні на виїзд чоловіків за кордон з’явиться виняток, інфографіка: Юлія Свириденко

Источник: Ракурс


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