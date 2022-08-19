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Ракурс
В Украине обновлен перечень оккупированных общин, фото: «Цензор.нет»

Кабмин обновил список общин в районах боевых действий, в оккупации и окружении

19 авг 2022, 18:25
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В Україні оновлено перелік громад у районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та в оточенні (блокуванні).





Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що станом на 17 серпня у цьому переліку є громади з дев’яти областей:

  • Донецької — 66;
  • Харківської — 56;
  • Дніпропетровської — 9;
  • Луганської — 37;
  • Запорізької — 54;
  • Херсонської — 49;
  • Миколаївської — 26;
  • Сумської — 21;
  • Чернігівської — 5.

Загалом у переліку наразі 323 громади.

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави, — наголошують в МінТОТ.

Источник: Ракурс


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