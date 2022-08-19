Уряд оновив перелік громад у районах бойових дій, в окупації та оточенні

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В Україні оновлено перелік окупованих громад, фото: «Цензор.нет»
Уряд оновив перелік громад у районах бойових дій, в окупації та оточенніhttps://racurs.ua/ua/n173876-uryad-onovyv-perelik-gromad-u-rayonah-boyovyh-diy-v-okupaciyi-ta-otochenni.htmlРакурс
В Україні оновлено перелік громад у районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та в оточенні (блокуванні).
Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що станом на 17 серпня у цьому переліку є громади з дев’яти областей:
- Донецької — 66;
- Харківської — 56;
- Дніпропетровської — 9;
- Луганської — 37;
- Запорізької — 54;
- Херсонської — 49;
- Миколаївської — 26;
- Сумської — 21;
- Чернігівської — 5.
Загалом у переліку наразі 323 громади.
Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави, — наголошують в МінТОТ.
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