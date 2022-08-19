Уряд оновив перелік громад у районах бойових дій, в окупації та оточенні

В Україні оновлено перелік окупованих громад, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n173876-uryad-onovyv-perelik-gromad-u-rayonah-boyovyh-diy-v-okupaciyi-ta-otochenni.html

Ракурс

В Україні оновлено перелік громад у районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та в оточенні (блокуванні).

Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що станом на 17 серпня у цьому переліку є громади з дев’яти областей:

Донецької — 66;

Харківської — 56;

Дніпропетровської — 9;

Луганської — 37;

Запорізької — 54;

Херсонської — 49;

Миколаївської — 26;

Сумської — 21;

Чернігівської — 5.

Загалом у переліку наразі 323 громади.