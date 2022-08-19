Українські дрони використовують для наведення артилерії, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n173875-robotu-droniv-z-koryguvannya-artyleriyi-pokazav-genshtab-zsu-video.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 19 серпня, опублікував відео підбірки епізодів бойової роботи дронів з коригування артилерії.

Наші «пташки» бачать все, a «арта» б'є швидко й точно, — зазначається в описі до відео.

На відео можна побачити польоти дронів, котрі виявляють ворожі цілі, по яких згодом завдає ударів українська артилерія.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що одна з бригад ЗСУ знайшла дрона, яким російські воєнні злочинці знімали свою базу на Миколаївщині. У дроні збереглася карта пам’яті з відповідними даними.