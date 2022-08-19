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Украинские дроны используют для наведения артиллерии, скриншот видео

Работу дронов по корректировке артиллерии показал Генштаб ВСУ (ВИДЕО)

19 авг 2022, 18:00
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Генштаб ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 19 серпня, опублікував відео підбірки епізодів бойової роботи дронів з коригування артилерії.





Наші «пташки» бачать все, a «арта» б'є швидко й точно, — зазначається в описі до відео.

На відео можна побачити польоти дронів, котрі виявляють ворожі цілі, по яких згодом завдає ударів українська артилерія.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що одна з бригад ЗСУ знайшла дрона, яким російські воєнні злочинці знімали свою базу на Миколаївщині. У дроні збереглася карта пам’яті з відповідними даними.

Источник: Ракурс


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