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Ракурс
Базу оккупантов на Николаевщине снял дрон рф — ВСУ его нашли

Базу оккупантов на Николаевщине снял дрон рф — ВСУ его нашли (ВИДЕО)

19 авг 2022, 11:22
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Базу воєнних злочинців росії в Миколаївській області зняли окупанти на відео за допомогою безпілотника. Згодом цей безпілотний літальний апарат виявила одна з бригад Збройних сил України.





Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов, у дроні збереглася карта пам’яті зі зйомкою бази рашистів на Миколаївщині. Він також оприлюднив це відео.

Источник: Ракурс


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