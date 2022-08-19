Базу оккупантов на Николаевщине снял дрон рф — ВСУ его нашли

https://racurs.ua/n173861-bazu-okkupantov-na-nikolaevschine-snyal-dron-rf-vsu-ego-nashli-video.html

Ракурс

Базу воєнних злочинців росії в Миколаївській області зняли окупанти на відео за допомогою безпілотника. Згодом цей безпілотний літальний апарат виявила одна з бригад Збройних сил України.

Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов, у дроні збереглася карта пам’яті зі зйомкою бази рашистів на Миколаївщині. Він також оприлюднив це відео.