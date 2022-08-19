путин проигрывает информвойну в Украине – разведка Британии

https://racurs.ua/n173859-putin-proigryvaet-informvoynu-v-ukraine-razvedka-britanii.html

Ракурс

володимир путін, воєнний злочинець й президент росії, програє інформаційну війну в Україні — за півроку після широкомасштабного вторгнення рф не змогла досягти успіхів в інформвійні, оскільки російські операції виявилися невмілими, а фейки легко розвіювалися оприлюдненими розвідданими.

Такий висновок зробив очільник розвідки Великої Британії Джеремі Флемінг, пише The Economist.

Так само, як і у випадку з наземним вторгненням, початкові онлайн-плани рф, схоже, провалилися. Використання країною агресивних кіберінструментів було безвідповідальним і невибірковим. Наразі президент путін повністю програв інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це привід для радощів, ми не повинні недооцінювати те, як російська дезінформація діє в інших частинах світу, — зауважив Флемінг.

З його слів, кіберборотьба росії і України за вплив на думку людей далеко за межами безпосереднього поля бою настільки ж жорстока та руйнівна як і фізична війна. Флемінг додав, що за місяць до нападу на Україну російська військова розвідка розгорнула зловмисне програмне забезпечення WhisperGate, щоб знищити та зіпсувати українські урядові системи.

А менш ніж за годину до вторгнення в Україну москва націлилася на супутникові мережі ViaSat, якими користуються українські військові, уряд і цивільні особи. Атака поширилася і на сусідні країни, завдавши побічної шкоди низці послуг, від вітрових електростанцій до доступу до інтернету. Але ці проблеми спільними зусиллями вдалося швидко усунути.

Ми стали свідками героїчного захисту українських військових, в інтернеті ми, мабуть, побачили найефективнішу оборонну кіберактивність в історії. Діючи під постійним тиском проти дуже здібного супротивника, ця команда промисловості, розвідки, служб безпеки, а в деяких випадках і громадян, працювала пліч-о-пліч, щоб попереджати, реагувати та виправляти. Цей кіберзахист виявився сильнішим, ніж очікувала росія, — підсумував Флемінг.

Голова британської розвідки зазначив, що світ повинен вжити заходів, щоб протистояти організованим державним кампаніям дезінформації.