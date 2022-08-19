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400 оккупантов вчера ликвидировали ВСУ — Генштаб
400 оккупантов вчера ликвидировали ВСУ — Генштабhttps://racurs.ua/n173858-400-okkupantov-vchera-likvidirovali-vsu-genshtab.htmlРакурс
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати росіян у війні з Україною.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, — йдеться у повідомленні.
За 177 днів повномасштабної війни на нашій території російська армія втратила вбитими 44 тис. 700 воєнних злочинців, а також:
1 тис. 899 танків;
4 тис. 195 бойових броньованих машин;
1 тис. 16 артилерійських систем;
266 реактивних систем залпового вогню;
141 засіб ППО;
234 літаки;
197 гелікоптерів;
795 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
190 крилатих ракет;
15 кораблів/катерів;
3 тис. 130 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
94 одиниці спеціальної техніки.
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