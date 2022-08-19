400 оккупантов вчера ликвидировали ВСУ — Генштаб

https://racurs.ua/n173858-400-okkupantov-vchera-likvidirovali-vsu-genshtab.html

Ракурс

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати росіян у війні з Україною.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, — йдеться у повідомленні.

За 177 днів повномасштабної війни на нашій території російська армія втратила вбитими 44 тис. 700 воєнних злочинців, а також: