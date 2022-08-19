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Ракурс
400 окупантів за добу ліквідували ЗСУ — Генштаб

400 окупантів за добу ліквідували ЗСУ — Генштаб

19 сер 2022, 09:56
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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати росіян у війні з Україною.





Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, — йдеться у повідомленні.

За 177 днів повномасштабної війни на нашій території російська армія втратила вбитими 44 тис. 700 воєнних злочинців, а також:

  • 1 тис. 899 танків;

  • 4 тис. 195 бойових броньованих машин;

  • 1 тис. 16 артилерійських систем;

  • 266 реактивних систем залпового вогню;

  • 141 засіб ППО;

  • 234 літаки;

  • 197 гелікоптерів;

  • 795 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

  • 190 крилатих ракет;

  • 15 кораблів/катерів;

  • 3 тис. 130 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

  • 94 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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